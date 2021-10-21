Erkan Özerman’ın tüm skandalları deşifre edilmişti! Furkan Şahin'den de bomba itiraf geldi

"OFİSE GEÇTİM, PERDELERİ KAPATTI"

Elemelere katılamayan Arda Büyük ise "Erkan Özerman'ın bizzat görüşmeye davet ettiği söylendi, gittim. 'Seni neden çağırdım biliyor musun?' dedi, 'bilmiyorum' dedim. 'Başvurunu kaçırmışsın dosyana baktım. Yan ofise geç' dedi, geçince perdeler kapatıldı. Üstümü çıkarıp slip mayoyla yürümemi istedi. Ölçü almak istedi, ben bunu bahane olarak görüyorum. 'Şimdi ben buraya uzanacağım ve bana masaj yapacaksın' dedi. Yanlış anladığımı düşündüm. 'Anlamadım Erkan Bey?' dedim. 'Anlamayacak bir şey yok oğlum, uzanacağım ve masaj yapacaksın. Ne sandın?' dedi. Ben orada şoku atlatmaya çalışıyorum ne demeliyim, ne yapmalıyım. Bir hayalin sonlanma noktası orası, o anlatılmaz bir hal" ifadelerini kullandı.