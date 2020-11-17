Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi kendisine benzetilince... Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?

2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un, eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından ise Emre Altuğ'un yeni sevgilisi, Çağla Şıkel'e benzetildi. Önceki akşam Etiler'de bir kuaför salonundan çıkarken görüntülenen Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisinin kendisine benzetilmesi hakkında bakın ne yanıt verdi...