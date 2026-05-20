Bergüzar Korel’den azmin zaferi! 8 ayda 20 kilo verdi
Ekranların usta ve başarılı oyuncusu Bergüzar Korel, uyguladığı sıkı diyet ve disiplinli spor programı sayesinde tam 20 kilo vererek muhteşem bir fiziksel değişime imza attı; spor salonunda kaydettiği ve 8 ay içerisindeki evrimini gözler önüne seren iki farklı videoyu hayranlarıyla paylaşan güzel oyuncu, geçmişte 7,5 kiloluk ağırlıklarla çalışırken bile seti tamamlamakta zorlandığını, şimdilerde ise 30 kilo ile antrenman yaptığını itiraf ederek zayıflama sürecine dair çok samimi açıklamalarda bulundu!
