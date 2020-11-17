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Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi kendisine benzetilince... Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?

2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un, eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından ise Emre Altuğ'un yeni sevgilisi, Çağla Şıkel'e benzetildi. Önceki akşam Etiler'de bir kuaför salonundan çıkarken görüntülenen Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisinin kendisine benzetilmesi hakkında bakın ne yanıt verdi...

17.11.2020 10:43 - Son Güncelleme: 17.11.2020 11:42
Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi kendisine benzetilince... Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?

İki çocuğun annesi manken ve sunucu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkinin duyulmasının ardından sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Çağla Şıkel'e benzediğine dair çok sayıda yorum yapıldı.

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Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi kendisine benzetilince... Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?

"BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Çağla Şıkel önceki akşam Etiler'deki bir kuaför salonundaydı. Çıkışta görüntülenen ünlü manken, Emre Altuğ'un sevgilisinin kendisine benzetildiğini söyleyen muhabirlere yanıt vermek istemedi. Aracına binen Şıkel, "Beni ilgilendiren bir konu değil" diyerek uzaklaştı.

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi kendisine benzetilince... Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?

Burcu Çağrı'nın da Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel gibi bir dönem bale yaptığı biliniyor...

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi kendisine benzetilince... Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?

İşte Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı...

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi kendisine benzetilince... Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir?
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