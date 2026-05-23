MHP lideri Devlet Bahçeli: "Siyaset devletle kavga etme yeri değildir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 23. Dönem Sertifika Töreni’nde yaptığı ufuk açıcı açıklamalarda, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun milli bir sorumluluk ve köklü bir kardeşlik projesi olduğunun altını çizerek, "Biz bu uğurda elimizi değil, bedenimizi taşın altına koyduk" ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi; siyaset kurumunun devletle kavga etme veya çıkar yarıştırma yeri olmadığını, aksine toplumsal sorunlara akılcı çözümler üretme alanı olduğunu hatırlatan MHP lideri, küresel kırılmalar karşısında Türkiye’nin tarihin doğru tarafında dimdik durduğunu tüm dünyaya ilan etti!
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel