Blok3’ten "Uyuşturucu Gözaltısı" haberlerine yalanlama: "Ben buradayım karakola ifadeye gidiyorum"
Hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiği yönündeki iddialarla gündeme sarsan ünlü rapçi Blok3, sosyal medya hesabından video paylaşarak çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve operasyon sırasında emniyet güçlerinin kendi adresi yerine yanlış bir eve gittiğini duyurdu; gözaltında olmadığını, kendi rızasıyla karakola giderek ifade vereceğini belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin