Solmaz Çiros kilo alınca bambaşka biri oldu! İzdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz'ın son hali...

Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kalça dansları ile olay yaratan Solmaz Çiros'un son halini görenler şoke oldu. Tabir yerindeyse dal gibi fiziği ile her duyduğu müzikle dans etmeye başlayan Evleneceksen Gel'in Solmaz'ı bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adaylarından Solmaz, aldığı kilolarla herkesi şaşkına çevirdi. Solmaz Çiros'un eski zayıf görüntüsünden şimdi eser yok. İşte Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz Çiros'un son hali...