Hakkı Bulut’a canlı yayında ağır şaka! Usta sanatçı gözyaşlarını tutamadı
Arabesk müziğin asırlık çınarı Hakkı Bulut, konuk olduğu bir TikTok canlı yayınında sosyal medyanın acımasız ve saygısız "yeni nesil şaka" tarzıyla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı; yayındaki diğer kullanıcıların dijital hediyeler ve etkileşim uğruna sınırları aşan, kırıcı davranışlarına maruz kalan usta sanatçı, neye uğradığını şaşırarak gözyaşlarına boğuldu ve "Ben yıllarımı müziğe verdim, bunu hak etmedim" diyerek canlı yayında içini döktü!
