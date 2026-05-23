Burdur'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 13:05

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Antalya Kara yolu üzeri Antalya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. (54) idaresindeki 07 RT 227 plakalı otomobil ile Süleyman K.'nin (37) kullandığı 60 SB 961 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsüyle birlikte takla atarak devrilen 60 SB 961 plakalı hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Y. (24), İsmail Resul K. (19), Mustafa Ü. (37) ve Mustafa Yılmaz (37) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan ve durumu ağır olan Mustafa Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Takla atan hafif ticari araç hurdaya dönerken kapıları ve araçta bulunan eşyalar yola saçıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.