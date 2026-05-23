Tan Taşçı konserinde korku dolu anlar! Sahne efekti bir anda yüzünde patladı
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, İzmir’deki dev konserinde sahne performansı sırasında görsel şov amacıyla kullanılan alev makinelerinin azizliğine uğrayarak feci bir kazanın eşiğinden döndü; şarkısını söylediği sırada bir anda doğrudan yüzüne doğru yükselen dev ateş dalgasıyla neye uğradığını şaşıran ve profesyonelliğini bozmadan geriye doğru hamle yapan başarılı sanatçının o korku dolu anları, stadyumu dolduran binlerce hayranının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı!
