Burcu Esmersoy’dan ‘’mini Temmuz’’ deyip kısa tatilini paylaştı! Bikinili halleri sosyal medyayı yaktı kavurdu

Burcu Esmersoy’dan ‘’mini Temmuz’’ deyip kısa tatilini paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, son yayınladığı görüntülerle Instagram'a bomba gibi düştü. Temmuz ayını tek bir paylaşımda toplayan ünlü sunucu; yatakta, banyoda, plajda, yollarda verdiği tüm pozları bir araya getirip takipçilerinin beğenisine sundu. Rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle paylaşım yapan Esmersoy'un formda hali de çok konuşuldu. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya damga vuran 'temmuz' paylaşımı...