Hakan Ural’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik kardeşi Gisela ile poz verdi! Sibel Can’ın yakışıklı oğlu son haliyle şaşkına çevirdi

Hakan Ural'ın ilk göz ağrısına bakın! 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve ardından tüm hayatı değişen Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık dikkat çekti. 1988 yılında şarkıcı Sibel Can'la nikah masasına oturan ve genç yaşta baba olan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ural'ın 2005 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürdüğü Ezgi Can Ural'dan ise 'Gigi' diye seslendiği kız Gisela dünyaya geldi. Ünlü sunucu ve oyuncu Ural, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer vermeyi de ihmal etmedi. Ünlü sunucu, son olarak ilk göz ağrısı Engincan Ural ile 'üç numara' dediği Gisela'nın samimi pozunu paylaştı. Abi-kardeş sosyal medyayı sallarken Engincan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Engincan için "Aynı annesi" yorumu yapıldı. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...