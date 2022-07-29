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Latif Doğan acı haberi böyle duyurdu! Annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti!

Latif Doğan acı haberi böyle duyurdu! Annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti!
29.07.2022 09:35

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Latif Doğan kötü haberi verdi Songül Karlı, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Latif Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Haziran ayında sevenlerini üzmüştü. Ayşe Doğan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Latif Doğan, annesi için sevenlerinden dua istemişti. Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Latif Doğan, paylaştığı fotoğrafın altına, "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi" notunu yazdı. İşte o paylaşım...

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