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Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve annesi...

Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve annesi...
07.04.2021 14:12
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Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Atv ekranlarının en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Her daim magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulan Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Burak Özçivit'in tüm bunların yanı sıra özel hayatı yakın mercek altında. Öyle ki annesi Ceyhan Hanım'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Annesine çok benzeyen Burak Özçivit'in fotoğrafı sosyal medyada 'annesinin oğlu' dedirtti. İşte abla-kardeş gibi görünen Burak Özçivit ile annesi...


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