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Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 'annesinin oğlu' dedirtti

Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Atv ekranlarının en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Her daim magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulan Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Burak Özçivit'in tüm bunların yanı sıra özel hayatı yakın mercek altında. Öyle ki annesi Ceyhan Hanım'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Annesine çok benzeyen Burak Özçivit'in fotoğrafı sosyal medyada 'annesinin oğlu' dedirtti. İşte abla-kardeş gibi görünen Burak Özçivit ile annesi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

07.04.2021 09:11 - Son Güncelleme: 07.04.2021 09:19
Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 'annesinin oğlu' dedirtti

Kuruluş Osman'ın, Osman Bey'i Burak Özçivit son dönemin en çok adından söz edilen isimlerinden biri. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan 36 yaşındaki oyuncu dünya çapında bir şöhrete sahip. Hayranları tarafından yakın takipte olan Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 'annesinin oğlu' dedirtti.

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Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 'annesinin oğlu' dedirtti

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le herkesin gıptayla baktığı bir evliliği olan Burak Özçivit, 2019 yılında babalık duygusunu tattı. Şimdilerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin minik oğulları Karan anne ve babasından daha popüler desek yanlış olmaz.

Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 'annesinin oğlu' dedirtti

Bu kadar göz önünde olunca özel hayatın merak edilmesi kaçınılmaz. Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar annesi Ceyhan'ı görünce şaştı kaldı. Ceyhan Özçivit adeta genç kızlara taş çıkartıyor. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin aileleri.

Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 'annesinin oğlu' dedirtti

ENGİN AKYÜREK VE ANNESİ

Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sanınca olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 'annesinin oğlu' dedirtti