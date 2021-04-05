İşte Benim Stilim’da kavgalarıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan'ın estetikli hali olay oldu

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında kavgalarıyla gündeme gelen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimi, herkesi şaşırtıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacı, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ayşegül Melisa Doğan, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Teknede verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Doğan, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Ünlü isim son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali…