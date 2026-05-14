Kayahan'ın "Bir Aşk Hikayesi" şarkısı Nur Açar'aymış
Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Kayahan'ın ilk evliliğinden tek kızı Beste Açar annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın yıllar önce çekilen nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp mesaj kısmına ise milyonların ezbere bildiği "Bir Aşk Hikayesi" şarkısı için "Babam, ''Bir Aşk Hikayesi"ni sana yazdı.. İyi ki benim annemsin. " notunu düştü. Bu paylaşım Kayahan'ın 10. yıl anma gecesinde Nur Açar'ın verdiği röportajı perçinledi.
