Buket Aydın ihanet açıklaması! Emir Sarıgül ile çalkantılı aşk yaşayan Buket Aydın'dan bomba ihanet itirafı geldi. Üstelik nasıl ihaneti nasıl yakaladığını da anlatan Buket Aydın açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Mayıs ayında ünlü sanatçı Sibel Can ile teknede görüntülenmişti Emir Sarıgül... Ardından uzatmalı sevgilisi Buket Aydın'dan gelen, 'Bundan sonra işimle gündeme gelmek istiyorum' çıkışı yer almış ancak Sarıgül ile Aydın birkaç gün sonra yeniden birlikte görüntülenmişti. Son dönemde Instagram paylaşımları ve değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalara imza attı. Katıldığı bir magazin programında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Buket Aydın, Emir Sarıgül ve ilişkisi hakkında bakın neler söyledi.