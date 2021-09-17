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Haberler Magazin Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan ihanet itirafı üstelik nasıl yakaladığını da anlattı! Sibel Can'la tekne görüntüleri ifşa olmuştu...

Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan ihanet itirafı üstelik nasıl yakaladığını da anlattı! Sibel Can'la tekne görüntüleri ifşa olmuştu...

Emir Sarıgül ile çalkantılı aşk yaşayan Buket Aydın'dan bomba ihanet itirafı geldi. Üstelik nasıl ihaneti nasıl yakaladığını da anlatan Buket Aydın açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Mayıs ayında ünlü sanatçı Sibel Can ile teknede görüntülenmişti Emir Sarıgül... Ardından uzatmalı sevgilisi Buket Aydın'dan gelen, 'Bundan sonra işimle gündeme gelmek istiyorum' çıkışı yer almış ancak Sarıgül ile Aydın birkaç gün sonra yeniden birlikte görüntülenmişti. Son dönemde Instagram paylaşımları ve değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalara imza attı. Katıldığı bir magazin programında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Buket Aydın, Emir Sarıgül ve ilişkisi hakkında bakın neler söyledi.

17.09.2021 11:14 - Son Güncelleme: 17.09.2021 12:15
Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın’dan ihanet itirafı üstelik nasıl yakaladığını da anlattı! Sibel Can’la tekne görüntüleri ifşa olmuştu...

SİBEL CAN'LA TEKNE GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLMUŞTU...

Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan ihanet itirafı geldi magazin gündemine bomba gibi düşen Buket Aydın, ihaneti nasıl yakaladığını da anlattı!

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Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın’dan ihanet itirafı üstelik nasıl yakaladığını da anlattı! Sibel Can’la tekne görüntüleri ifşa olmuştu...

Buket Aydın ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Emir Sarıgül, geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tekne tatilinden görüntülerle günlerce konuşulmuştu.

Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın’dan ihanet itirafı üstelik nasıl yakaladığını da anlattı! Sibel Can’la tekne görüntüleri ifşa olmuştu...

Emir Sarıgül'ün tatil görüntülerinin ardından 'bir daha asla' diyen Buket Aydın tükürdüğünü yaladı.

Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın’dan ihanet itirafı üstelik nasıl yakaladığını da anlattı! Sibel Can’la tekne görüntüleri ifşa olmuştu...

Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin teknesine binerken görüntülenmişti.

Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın’dan ihanet itirafı üstelik nasıl yakaladığını da anlattı! Sibel Can’la tekne görüntüleri ifşa olmuştu...

Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün Sibel Can ile görüntülenmesinin ardından ilişkisinin bittiğini net bir dille açıklayarak işi ile gündeme gelmek istediğini dile getirmişti.

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