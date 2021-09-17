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Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in dizisinde deprem! 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizi setinde kriz çıktı! Şimdiden ayrılan ayrılana!

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in dizisinde deprem! 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizi setinde kriz çıktı! Şimdiden ayrılan ayrılana!
17.09.2021 13:27
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Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in dizisinde deprem! 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizi setinde kriz çıktı! TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu adı dahil oyuncu kadrosu ve senaryosu da dahil olmak üzere her şeyi değişti. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, temponun yüksek olacağı Alparslan Büyük Selçuklu'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Esila Umut ve Gizem Karaca katıldı. Projede 2. sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı.


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