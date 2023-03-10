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Ahmet Saraçoğlu eşine “güzel kadın” diye seslendiği anlar sosyal medyada gündem oldu

Ahmet Saraçoğlu eşine “güzel kadın” diye seslendiği anlar sosyal medyada gündem oldu
10.03.2023 22:36 - Son Güncelleme: 10.03.2023 22:55

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İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini gören hayran kaldı. Ünlü çiftin romantik pozları için "Mutluluğunuz daim olsun", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte Ahmet Saraçoğlu'nun "güzel kadın" diye seslendiği biricik eşi.

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