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Zonguldak fuhuş operasyonu: Kadınları fuhşa sürükleyen 9 sanığa 147 yıla kadar hapis istemi

Zonguldak fuhuş operasyonu: Kadınları fuhşa sürükleyen 9 sanığa 147 yıla kadar hapis istemi
07.06.2023 13:11

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Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonuna ilişkin tutuksuz 9 sanık hakkında toplam 147 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonuna ilişkin tutuksuz 9 sanık hakkında toplam 147 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, ocak ayında fuhuş olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyona ilişkin tutuksuz 9 sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar hakkında "zincirleme şekilde bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından toplam 147 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, geçen ocak ayında, yaklaşık 2 ay yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, fuhuş için yer temin ettikleri, teşvik ve aracılık yaptıkları iddiasıyla S.A, Ş.K, Ş.K, M.B, B.E, H.Ç, B.C, O.A. ve T.I. gözaltına alınmıştı.

H.Ç, Ş.K, S.A. ve Ş.K. tutuklanmış, M.B, B.E, B.C, O.A. ve T.I. ise serbest bırakılmıştı. Tutuklu sanıklar 23 Şubat'ta yapılan itiraz üzerine tahliye edilmişti.

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