Haberler Haber Videoları Bursa fuhuş operasyonu: ''Konuma gideceğiz'' şifreli Kataloglu fuhuş şebekesi adliyeye sevk edildi!

Bursa fuhuş operasyonu: ''Konuma gideceğiz'' şifreli Kataloglu fuhuş şebekesi adliyeye sevk edildi!

Bursa fuhuş operasyonu: ''Konuma gideceğiz'' şifreli Kataloglu fuhuş şebekesi adliyeye sevk edildi!
07.06.2023 12:57

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Bursa merkezli 3 ilde, genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebeke çökertildi. Fuhuş çetesinin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, müşteri buldukları kadınları gidecekleri adrese, ‘Konum var’, ‘Konuma gideceğiz’ şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa merkezli 3 ilde, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, lüks eğlence mekanlarına götürülüp özendirilen ve yüksek gelirli iş vaadiyle kandırılan kadınlara, daha sonra hazırlanan kataloglarla müşteri bularak fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşması üzerine başlatılan operasyonda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bursa'da 12, Ankara'da 4 ve Sivas'ta 1 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alına şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların ev ve apartlarında yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 mağdur kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen kazançların kayıt edildiği not defteri ele geçirilmiş, operasyon kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 22 kadın kurtarılmıştı.

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