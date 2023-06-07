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Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü

Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
07.06.2023 15:35

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

MASADA UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VAR
Başkan Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

TAHIL KORİDORU TEKLİFİ
Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

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