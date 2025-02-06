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Zeytinburnu’nda ’finans evi’ operasyonu: 6 gözaltı
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Zeytinburnu'nda 'finans evi' operasyonu: 6 gözaltı

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 10:55

İstanbul Zeytinburnu'nda yasa dışı bahis operasyonu: 6 şüpheli gözaltında, dijital materyaller ele geçirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 'finans evi' olarak kullanılan adreslerde yasa dışı bahis panel sistemi tespit etti. Operasyonda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Zeytinburnu'nda yasa dışı bahis panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Zeytinburnu'nda yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin adresleri belirlendi. Evlere yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken çalışmaların devamında aynı sitedeki farklı bir bloktaki bir dairede aynı suçun işlendiği belirlendi. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sistemin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı tespit edilen dairelerde yapılan aramalarda 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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