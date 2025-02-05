Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 18:09

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

Uzun süredir tedavi gören Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti.

TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Beşiktaş ile Solskjaer öncesi teknik direktörlük görevi için görüşen Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın hastalığından dolayı takım çalıştıramayacağını bildirmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş, Gürsoy Yalçın için resmi hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı:

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."



GÜRSOY YALÇIN'IN ÖLÜM NEDENİ NE?

Gürsoy Yalçın, uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalara göre, Gürsoy Yalçın yaklaşık 2,5 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordu. Son zamanlarda sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı ifade edildi.