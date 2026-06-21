Sollama yapan kamyonet motosiklete arkadan çarptı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı!

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 15:39

Sollama Sırasında Feci Çarpışma: 1 Ağır Yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal kesiminde yer alan Çeltikçi ile Cerrah mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cerrah Mahallesi yönünden Çeltikçi Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Osman E. (24) idaresindeki kamyonet, önündeki aracı sollamak için hamle yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen ve aniden sol şeride geçen Ahmet K. (27) yönetimindeki motosiklete arkadan şiddetle çarptı.

10 Metre Sürüklendi, Durumu Ciddiyetini Koruyor

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletinden fırlayan Ahmet K., asfalt zemin üzerinde yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendi. Kazayı gören çevre esnafı ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu anlaşılan Ahmet K., ileri tetkik ve tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte ardından, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Kayıtlarda; kamyonetin sollama yaptığı esnada motosikletle çarpışma anı ve çarpmanın etkisiyle motosiklet ile sürücüsünün yol üzerinde metrelerce savrulup sürüklendiği anlar açıkça yer aldı.