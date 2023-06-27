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Yunan titreyedursun! Türkiye Mavi Vatan planını devreye sokuyor...

Yunan titreyedursun! Türkiye Mavi Vatan planını devreye sokuyor...
27.06.2023 20:59 - Son Güncelleme: 27.06.2023 20:59

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Türk savunma sanayiinin başarıları uluslararası kamuoyunda ses getiriyor. Miçotakis'in galip geldiği seçimi geride bırakan Yunanistan basını Türkiye'nin Mavi Vatan'da yol alacak TCG İstanbul'u yeniden yakın mercek altına aldı.Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a mesaj gönderdiğini yazan Yunan medyası 'Mavi Vatan' planı bir kez daha devreye sokuluyor' dedi. İşte Yunan'a korku salan o detaylar...

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Yunanistan ise Türkiye'deki savunma sanayii atılımlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin attığı her adımı takip eden Yunanistan'ın yeni gündemi TCG İstanbul oldu.

Yunan basını Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a bir mesaj verdiği ifade edildi.

TCG İstanbul'un önemli bir rolü olduğunu yazan GeoStratigika, Türk firkateyni İstanbul'un, Mavi Vatan'ın geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Bu geminin MİLGEM projesinin Ada korvet programı genişletmesinin bir parçası olduğu söylenen haberde, elektronik sistemlerin büyük bir bölümünün yerli üretim olmasının da büyük değer taşıdığı yazıldı.Fırkateynin denizaltı karşıtı harp, deniz savunması, gözetleme, keşif devriyesi ve hedef tespit kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. Milli geminin boyunun aynı sınıfındaki gemilere göre daha uzun olduğu ifade edildi.

Öte yandan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 27 Eylül 2011'de hizmetine giren ilk milli savaş gemimiz TCG Heybeliada korvetinden 10 yıl sonra tam donanımlı orta sınıf milli fırkateyn TCG İstanbul denize indiriliyor. Atatürk'ün 1924'te vasiyet ettiği "Milli Gemi" projesinin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayan merhum Oramiral Özden Örnek'in başlattığı MİLGEM Projesi'nin 10 yıl gibi kısa bir sürede kat ettiği yolun göstergesi olan TCG İstanbul aynı zamanda dört gemilik filonun ilk gemisi. Eylül 1963'te TCG Koçhisar'la atılan adımların 2008 yılından sonra hızlanmasıyla inşa edilen tam donanımlı fırkateyn, Türk donanmasının amiral gemisi olacak. Ada sınıfı milli korvetler TCG Heybelidada, TCG Büyükada, TCG Kınalıada ve TCG Burgazada'dan elde edilen tecrübe ve bilgi birikimiyle iki yıldan az bir sürede Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yapılan TCG İstanbul; TCG İzmit, TCG İzmir ve TCG İçel ile dört gemilik fırkateyn filosunun ilki.

TCG İSTANBUL ÖZELLİKLERİ NELER?
Türkiye Cumhuriyeti'nin MİLGEM projesi kapsamında, dışa bağımlılığını azaltmak maksadıyla ve savunma sanayinin modernizasyon ve yenilenme çabalarıyla prototipi oluşturulan gemilerden TCG İstanbul (F-515) savaş gemisi, 23 Ocak 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İstanbul Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla denize indirilmiştir. İstif Sınıfı içinde 4 adet fırkateyn üretilmesi planlanmaktadır. Gemi yerli ve milli silahlarla donatılacaktır. 2017'de inşasına başlanmıştır. 2023'te göreve hazır olması beklenmektedir.

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