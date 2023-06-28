isveç kuran yakan adam videosu infial yarattı! Cami önündeki hain saldırıya Türkiye'den peş peşe tepkiler!

İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçmiş durumda.

NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvaran ancak terörle mücadele konusunda verdiği sözleri tutmayan İsveç yeni bir skandala daha imza attı.

KUR'AN-I KERİM YAKILMASINA İZİN VERDİLER!

İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi. İsveç daha önce de benzer provokatif eylemlere izin vermişti.





"KAYBEDECEK OLANLAR BU PROVOKASYONU YAPANLAR VE BUNA SEYİRCİ KALANLAR"

Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te mukaddesatımız olan Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya Cumhurbaşkanlığı'nca sert tepki gösterildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsveç'te Bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır" açıklamasında bulundu.



Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Skandal sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

"AŞAĞILIK EYLEMİ LANETLİYORUM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açılama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu eyleme izin verilmesini "skandal" olarak değerlendirdi.

Din ve vicdan özgürlüğünün en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz. Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi özellikle Müslümanlar için içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır. Özellikle NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin müttefiki olmak isteyen İsveç'in yetkili makamları, özgürlük kisvesi altında ülkesinde birbirini takip eden hukuksuzluklara ve provokasyonlara son vermeli, gerekli tedbirleri almalıdır."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Twitter hesabından açıklama yaparak, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesine tepki gösterdi. Kılıç, "İsveç'te Kurban Bayramı'mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum. Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsaade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

KİMLİĞİ DEŞİFRE OLDU

Kur'an-ı Kerim'i yakmaya planlayan ismin Salwan Momika isimli 37 yaşında bir adam olduğu ortaya çıktı. Momika'nın daha önce Aftonbladet'e Kur'an-ı Kerim'in tüm İsveç'te yasaklanmasını istediği için yakmak istediğini belirttiği ifade edildi. Daha sonra gösterisinin İsveç'in NATOya katılma talebine olumsuz etki yapmaması için vazgeçtiğini belirtmişti.

İDARE MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞ

Bu yılın başlarında Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma başvurusu reddedilen Momika'nın talebi idare mahkemesi tarafından yanlış bulunmuş ve talebi onaylanmıştı.

YANGIN YASAĞI İLE CEZA ALABİLİRMİŞ

Polis sözcüsü Helena Boström Thomas, ateş yakma yasağı nedeniyle Momika'nın para cezasına çarptırılabileceği ancak ifade özgürlüğü nedeniyle başvurusunun reddedilemeyeceğini söyledi.

CAMİ İMAMI TEPKİ GÖSTERDİ

Kurban bayramı nedeniyle camide çok sayıda ziyaretçi bulunduğu bu nedenle bir kaos çıkma ihtimalinden endişe edildiğine de dikkat çekildi. İmam Mahmud Khalfi, bayram namazı nedeniyle camiye yaklaşık 8 bin kişinin geleceğini ifade ederken bu skandala izin verilmesinin büyük hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti. Polisten bunu engellemelerini talep eden İmam Khalfi, bunun tam bir provokasyon olduğunu söyledi.

Müslümanların kutsal sembollerinin korunmadığı için kendilerini baskı altında hissettiklerini söyleyen İmam Khalfi, bunun aynı zamanda İsveç'in insan haklarını koruyan hoşgörülü bir ülke imajını da yerle bir ettiğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN DEFALARCA UYARDI

Başkan Erdoğan, İsveç'i özellikle terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik tutumları sebebiyle defalarca kez uyardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önceki gün bir görüşme yaptı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiğini, ancak PKK/ PYD/YPG yanlılarının bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını" hatırlatarak bir kez daha uyardı.

İSVEÇ DAHA ÖNCE PALUDAN'IN SKANDALINA İZİN VERDİ!

İsveç'te geçtiğimiz aylarda Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmişti. İslam'ı hedef alan rezilliğe Türkiye'den sert tepkiler yükselmişti.

Paludan'ın skandalının ardından açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti.

'Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır' diyen Kristersson "Bugün Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak imza atılan son skandal İsveç'te değişen bir şeyin olmadığını yine gösterdi.