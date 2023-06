BAYRAM NAMAZI SAATİ! BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2023 il il kurban bayramı namaz saatleri!

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023

28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı eda edilecek.

Sabah saatlerinde kılınacak namaz için camilerin yolu tutulacak.

İşte, il il bayram namaz vakitleri:

Adana 05.54,

Adıyaman 05.41,

Afyonkarahisar 06.09,

Ağrı 05.17,

Aksaray 05.56,

Amasya 05.43,

Ankara 05.57,

Antalya 06.13,

Ardahan 05.14,

Artvin 05.18,

Aydın 06.22,

Balıkesir 06.18,

Bartın 05.55,

Batman 05.29,

Bayburt 05.27,

Bilecik 06.08,

Bingöl 05.29,

Bitlis 05.24,

Bolu 06.00,

Burdur 06.13,

Bursa 06.12,

Çanakkale 06.22,

Çankırı 05.52,

Çorum 05.47,

Denizli 06.18,

Diyarbakır 05.33,

Düzce 06.01,

Edirne 06.18,

Elazığ 05.35,

Erzincan 05.31,

Erzurum 05.23,

Eskişehir 06.07,

Gaziantep 05.46,

Giresun 05.32,

Gümüşhane 05.29,

Hakkari 05.19,

Hatay 05.53,

Iğdır 05.12,

Isparta 06.12,

İstanbul 06.10,

İzmir 06.24,

Kahramanmaraş 05.47,

Karabük 05.55,

Karaman 06.02,

Kars 05.14,

Kastamonu 05.49,

Kayseri 05.50,

Kilis 05.48,

Kırıkkale 05.55,

Kırklareli 06.15,

Kırşehir 05.54,

Kocaeli 06.07,

Konya 06.04,

Kütahya 06.10,

Malatya 05.39,

Manisa 06.22,

Mardin 05.32,

Mersin 05.58,

Muğla 06.22,

Muş 05.26,

Nevşehir 05.53,

Niğde 05.55,

Ordu 05.34,

Osmaniye 05.51,

Rize 05.24,

Sakarya 06.05,

Samsun 05.40,

Siirt 05.26,

Sinop 05.42,

Sivas 05.41,

Şanlıurfa 05.40,

Şırnak 05.25,

Tekirdağ 06.16,

Tokat 05.41,

Trabzon 05.27,

Tunceli 05.32,

Uşak 06.14,

Van 05.19,

Yalova 06.09,

Yozgat 05.50,

Zonguldak 05.57,

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da bayram namazı saati merak konusu oldu.

İstanbul bayram namazı saati: 06.10

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'da bayram namazı 05:57'de kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir için bayram namazı saati de belli oldu. İzmir'de bayram namazı saati 06:24 olarak belirlendi.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

1.REKAT

1- Bayram namazın kılmaya niyet edilir.

2- "Sübhaneke Duası" okunur, sonra bölümler halinde Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

3- İkinici Tekbir alınır ve eller yine yana salınır.

4- Sonrasında 3. Tekbir alınır. Eller göbek hizasında bağlanır.

5- İmam, gizli besmele çekerek "Fatiha Suresi"ni okur. Sonrasında ise "zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim'den" bir sure okur.

2.REKAT

1- İmam, gizli besmele çekerek "Fatiha Suresi"ni okur. Sonrasında ise "zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim'den" bir sure okur.

2- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

3- Daha sonra ikinci "Tekbir" alınır. Eller yine yana salınır.

4- Üçüncü kez eller yana salınır.

5- Tekrar "Tekbir" alınır. Eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükûya gidilir.

6- Rükû ve secdenin sonra oturulur. Tahiyyat ve Salli-Barik Duaları okunur. Önce sağa sonra sola selam verilerek namaz bitirilir.

Namaz bittikten sonra imam ile birlikte Teşrik Tekbiri getirilir. Bayram hutbesi için imam minbere çıkar. Hutbe de bittikten sonra herkes birbiriyle bayramlaşır. Bayram böyleyece namaz ile birlikte başlamış olur.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Teşrik, sözlükte doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir.

Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN GETİRİLİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).