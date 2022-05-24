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Yozgat Sorgun'da DEAŞ operasyonu: 10 zanlı yakalandı

Yozgat Sorgun'da DEAŞ operasyonu: 10 zanlı yakalandı
24.05.2022 09:13

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Son dakika habeleri... Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi destekli, biri Sorgun ilçesinde olmak üzere 9 adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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