Başkan Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat sinyali! İlk hedef Tel Rıfat ve Münbiç mi? İşte kilit bölgelerin önemi ve harekatın amacı

Suriye ve Irak'tan gelen terör tehdidini engellemek, terörü kaynağında kurutmak, yaşanan insani dramların önüne geçmek, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak, bölgede kalıcı barışı sağlamak...

Operasyonların isimleri farklı olsa da amaçları hep aynı oldu. 10 yılı aşkın süredir yaşanan savaştan şüphesiz en çok etkilenen ülke, 911 kilometrelik Suriye sınırına sahip Türkiye oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" dedi yeni harekatın sinyalini verdi.



İLK HEDEF TEL RIFAT VE MÜNBİÇ Mİ? İŞTE KİLİT BÖLGELERİN ÖNEMİ VE HAREKATIN AMACI

A Haber Yurt İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın canlı yayında operasyona ilişkin aktardığı kilit bilgiler şöyle:



Olası operasyon nereye olabilir? Tabi şu çok çok önemli: Şu an Türkiye'nin toprak bütünlüğü, üniter yapısı, güvenliği ulusal güvenlik meselesi haline gelen bir bölgeden bahsediyoruz. Suriye...



Türkiye terörü kaynağından yok etme konseptiyle Irak'ta, Suriye'de harekatlar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Şimdi Suriye'de 3 ayrı harekat gerçekleştirdik 2016'dan itibaren. Bu harekatlarla sınırımıza bir güvenli bölge oluşturma planı uygulandı. Bu kapsamda bir yandan Fırat Kalkanı Harekatı, 2016 yılında biliyorsunuz Azez, El Bab, Cerablus bölgeleri temizlendi. Sınırımızdan yaklaşık 20 km derinliğe indik.









VİRÜS, UR, ÇİBAN OLARAK ADLANDIRILAN İKİ NOKTA

Sonrasında 2018'de Afrin bölgesi Zeytin Dalı Harekatıyla temizlendi. Dikkat ederseniz Fırat'ın doğusunda şu an güvenli bölge tamamlandı. Ancak baktığımız zaman Fırat'ın batısında iki tane nokta kalmış durumda. Fırat'ın batısında virüs, ur, çiban olarak adlandırılan iki nokta. Tel Rıfat ve Münbiç.



Bu bölgeler şu an operasyonların yapılması muhtemel iki nokta. Neden? Çünkü terör örgütü sürekli Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırılar gerçekleştiriyor. 2022 yılında şu ana kadar 25 ayrı füzeli saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda maalesef askerimiz polisimiz şehit oldu, Suriyeli siviller hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanımızın bahsettiği saldırılar tacizlerin yoğun olarak yaşandığı Tek Rıfat ve bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlıklarını tamamlamış durumda. Başkan Erdoğan'dan gelecek talimat bekleniyor. Perşembe MGK toplantısında bununla ilgili plan belirlenecek.



DİKKAT ÇEKEN RUSYA DETAYI

Tel Rıfat diyoruz bakın. 450 km karelik bir alan ve 120 km uzunluğunda bir cephe hattı olan bir alan ve Rusya'nın bulunduğu bir alan. Rus polis gücü burada. Aldığımız bilgilere göre Rus polis gücü bölgeyi terk ediyor.



Türkiye harekat yapacağı mesajını çok net bir şekilde Rusya'ya verdi ve Rusya bölgeden çekildikten sonra harekat başlayacak.



Tel Rıfat'ın en önemli noktalarından biri sınır kapısının burada yer alması ve Halep'e açılan kapı olması.



Diğer taraftan Münbiç Doğu ve Batı arasında Fırat Nehri'ni ayıran çok stratejik bir konum.



Bir yandan Tel Rıfat bir yandan Münbiç'in temizlenmesi demek M4 Karayolu'nun kontrol altına alınması demek.



Verilen sözler tutulmadı. Buradaki YPG'nin bölgeyi terk edeceği mesajı verilmişti. Bu tutulmadı. En önemli iki nokta: Tel Rıfat, Münbiç. Hızlı, hedef odaklı, yoğun bir operasyon planlanıyor. Buralarda düz bir alan var. Terör örgütü düz alan olduğu için Tel Rıfat ve Münbiç'in çevresinde kilometrelerce hendek ve çukurlar kazmış durumda. Ancak bunlar TSK için tehdit oluşturmuyor. Çok kısa bir süre içinde bu bölgeler kontrol altına alınacak. SİHA'larımız çok rahat bir şekilde sınır hattından bölgeyi vurabilirler. Tel Rıfat'ın sınıra Kilis'e 25 km Gaziantep'e de 20 km gibi çok yakın bir mesafede olduğunu belirtelim.



TERÖRÜN KÖKÜ KAZIKACAK

Şimdi en önemli 3. Nokta: Fırat'ın doğusu Ayn El Arab. Bu bölgeyle ilgili de planlar var. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısında. Son dönemde sızma girişimlerinden bahsediyoruz. Sızma girişimlerinde son 23 günde 210 PYD'li öldürüldü. Nerede? Barış Pınarı ve özellikle Fırat Kalkanı bölgesinde. Barış Pınarı bölgesinde terör örgütleri nereden sızıyor? Ayn İsa ve Tel Tamr. Terör örgütleri sürekli sızma girişimlerinde bulunuyor ve bu noktalara yönelik de şu an operasyon planlaması yapıldığını biliyoruz. Ayn El Arab'ın kontrol altına alınması çok çok önemli. Terör örgütünün Suriye'de bitmesi anlamına geliyor. Bu nokta terör örgütünün artık Fırat'ın batısına geçemeyeceği anlamına geliyor. Ve sınırdaki güvenlik koridorumuzun büyük ölçüde entegrasyonunun sağlanmış olması anlamına geliyor.