Samsun'da meyve deposu alevlere teslim oldu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Ekipler, bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da yangının komşu iş yerlerine sıçramasını önlemek için bariyer oluşturdu.

Müdahale Sürüyor

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi kararlılıkla devam ederken, jandarma ve polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlatılacağı öğrenildi.