Diyarbakır Bingöl karayolunda feci kaza: ''Şoför gözünü yumdu, şarampole uçtuk''

Diyarbakır'dan Muş'a gitmek üzere yola çıkan midibüste bulunan ve kazadan mucize eseri yara almadan kurtulan 46 yaşındaki Recep Şendul, kazanın nedenine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Şoförün yorgun ve uykulu olduğunu savunan Şendul, "Şoför arkadaş artık uykusu mu geldi ne yaptıysa bir an gözünü yumdu. Aracın dereye doğru gittiğini fark edince son anda sağa manevra yaptı ama o hızla şarampole yuvarlandık" ifadelerini kullandı.

Arka Koltukta Can Pazarı

Kazada hayatını kaybeden kadın yolcunun hemen arkasında oturduğunu belirten Şendul, olay anındaki trajediyi şu sözlerle anlattı:

"Vefat eden kişi bir kadındı ve tam arkamda oturuyordu. Yanında eşi de vardı. Kazada eşine bir şey olmadı ama maalesef kadın yolcu rahmetli oldu. Her şey saniyeler içinde gerçekleşti."

1 Ölü, 12 Yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 12 yaralının tedavisi sürüyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki teknik incelemelerin ardından, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma derinleştirildi. Şoförün uyuduğu iddiaları jandarma ekiplerince titizlikle araştırılıyor.