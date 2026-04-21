Otoyolda narkotik operasyonu: Zehir yüklü 3 araç kıskıvrak yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 araç deşifre edildi.

Polisin Dikkatinden Kaçamadı

Otoyol üzerinde oluşturulan güvenlik noktalarında şüphe üzerine durdurulan 3 farklı araçta, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda araçların çeşitli bölmelerine gizlenmiş toplam 5 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Operasyon kapsamında araçlarda bulunan ve uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli anında gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve suçüstü yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan 5 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet birimleri, uyuşturucu trafiğine karşı denetimlerin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.