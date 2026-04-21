CANLI YAYIN
Geri
Otoyolda narkotik operasyonu: Zehir yüklü 3 araç kıskıvrak yakalandı

Osmaniye polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik arandı. Ele geçirilen kilolarca uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 araç deşifre edildi.

Polisin Dikkatinden Kaçamadı

Otoyol üzerinde oluşturulan güvenlik noktalarında şüphe üzerine durdurulan 3 farklı araçta, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda araçların çeşitli bölmelerine gizlenmiş toplam 5 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Operasyon kapsamında araçlarda bulunan ve uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli anında gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve suçüstü yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan 5 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet birimleri, uyuşturucu trafiğine karşı denetimlerin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle