Adana’da motosiklet kazası: 16 yaşındaki Zeynep Su Acar hayatını kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Zeynep Su Kurtarılamadı

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 19 Nisan günü saat 20.00 sıralarında yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Bir kafeteryada çalışan 16 yaşındaki Zeynep Su Acar, mesai bitiminde kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A. (18) yönetimindeki motosiklete bindi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu.

Metro Köprüsü Direğine Çarptı

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde; motosikletin önce refüjdeki bir taşa çarptığı, ardından kontrolden çıktığı saptandı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Zeynep Su Acar, metro köprüsünün beton direğine çarparak ağır yaralandı. Sürücü ve genç kızın metrelerce sürüklendiği kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabutuna Gelinlik Konuldu

Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeynep Su Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilirken, tabutunun üzerine konulan gelinlik ve duvak törene katılanların yüreklerini dağladı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ercan A.'nın ise hastanedeki hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.