CANLI YAYIN
Geri
Diyarbakır'da midibüs devrildi: 1 ölü 13 yaralı

Diyarbakır-Lice karayolunda Muş istikametine giden yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Can pazarının yaşandığı bölgeden ilk acı haber geldi: 1 ölü, 13 yaralı! İşte dehşete düşüren kazanın tüm detayları...

Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, Muş yönüne giden 06 EJH 704 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ölü ve Yaralılar Var

İhbar üzerine olay yerine adeta sağlık ve kurtarma ekibi yağdı. AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazada, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüsten yaralı olarak çıkarılan 13 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından acil servislerle en yakın hastanelere sevk edildi.

İnceleme Başlatıldı

Kaza sonrası karayolunda güvenlik önlemleri artırılırken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Otobüsün devrilme nedeniyle ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle