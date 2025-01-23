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Yaya geçidinde kaza yapan sürücü yaralı yakınlarıyla kavga etti!
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Yaya geçidinde kaza yapan sürücü yaralı yakınlarıyla kavga etti!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 21:38

Nevşehir'de yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü ile kazazedelerin yakınları arasında "küfür ettin" kavgası çıktı, o onlar kameralara yansıdı.

Nevşehir'de yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü ile kazazedelerin yakınları arasında "küfür ettin" kavgası çıktı, o onlar kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samet G. 50 ADN 952 plakalı otomobili, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazaya müdahale ederken kaza yapan sürücü ile kazazedelerin yakınları arasında "küfür ettin" kavgası çıktı. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anı kameraya yansırken, sürücü ve kavga eden vatandaşlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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