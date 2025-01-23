Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 21:21

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla temin edilen 1 ton etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkolün yaklaşık 3,5 ton sahte alkol üretiminde kullanılabileceği öğrenildi. Operasyon kapsamında kaçak alkol ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.