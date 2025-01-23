SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İmamoğlu Belediye Başkanı’na silahlı saldırı! Tutuklandı!
Haberler Haber Videoları

İmamoğlu Belediye Başkanı'na silahlı saldırı! Tutuklandı!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 21:44 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 21:45

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu araca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda silahla saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren eski belediye çalışanı Abdullah A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu araca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda silahla saldırı düzenlenmişti. İddiaya göre, saldırıyı eski belediye çalışanı Abdullah A.'nın gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis ekipleri, şüpheliyi Kozan ilçesinde çevre yolunda kovalamaca ile yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette ifadesi tamamlanan Abdullah A. (34), İmamoğlu ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Yaya geçidinde kaza yapan sürücü yaralı yakınlarıyla kavga etti!
23.01.2025Perşembe
1 ton kaçak etil alkol ele geçirildi!
23.01.2025Perşembe
Kapısının arkasında Narin'in ölümünü beklemişler!
23.01.2025Perşembe
Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Kagame'den önemli açıklamalar!
23.01.2025Perşembe
Başkan Erdoğan Kagame ile görüştü!
23.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Hasta yatağında otel faciasını anlattı! ’’Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım’’ 02:18
Hasta yatağında otel faciasını anlattı!
22.01.2025Çarşamba
CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Eksikleri tespit ettik ama bildirmedik 06:27
CHP'li Tanju Özcan suçunu itiraf etti: Eksikleri tespit ettik ama bildirmedik
22.01.2025Çarşamba
Bolu’da yangın faciası: CHP’li Tanju Özcan dün inkar bugün kabul etti! 00:16
CHP'li Tanju Özcan dün inkar bugün kabul etti!
22.01.2025Çarşamba
Elazığ’da kan donduran olay! Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti 00:42
Elazığ’da kan donduran olay
22.01.2025Çarşamba
CANLI YAYIN