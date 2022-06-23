Yargıtay'ın 15 Temmuz davasındaki 'tahliye' kararına tepki: "Kripto FETÖ'cü lobi kara propaganda yürütüyor"

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine ilişkin görülen davada Sultanbeyli dosyası kapsamında vicdanları yaralayan bir karar verildi. Yargıtay, ihanet gecesinde Yalova'dan İstanbul'a doğru yola çıkan ve Sultanbeyli ilçesinde trafikte kaldıkları için yakayı ele veren 66 askeri öğrenci hakkında verilen karar bozuldu. Söz konusu kişilerin tahliyesine hükmedildi. 15 Temmuz Derneği'nden ise Yargıtay'ın verdiği karara tepki geldi. A Haber'e konuşan derneğin avukatı Sedat Ayyıldız, "Türkiye'de kripto FETÖ'cü bir lobi, askeri öğrencileri kurtarmak için gerçekten bir kara propaganda yürütüyor" ifadelerini kullandı.