Haberler Haber Videoları İstanbul Beylikdüzü'nde ''Suikast'' operasyonu! İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planına polis dur dedi! Şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde ''Suikast'' operasyonu! İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planına polis dur dedi! Şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde ''Suikast'' operasyonu! İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planına polis dur dedi! Şüpheliler gözaltına alındı
23.06.2022 09:38 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:40

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Son dakika haberi! İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.

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İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İSRAİL'DEN UYARI GELMİŞTİ
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.

Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

4 SAATLİK ÇALIŞMA
İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis Beylikdüzü'nde bir adreste de incelemelerde bulundu.

Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü.

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