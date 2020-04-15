Verem aşısı Koronavirüs'e karşı koruyucu mu? Virüsü engelliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı 15.04.2020 14:21

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alana yeni tip koronavirüs şu ana kadar 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Son günlerde ABD'de bir üniversitenin yaptığı araştırma tartışma konusu oldu. Araştırma sonucu zorunlu BCG (verem) aşısı yapılan ülkelerdeki koronavirüs ölüm oranının aşı yapılmayan ülkelerden daha az olduğu tespitine yer verildi. Peki, Verem aşısı Koronavirüs'e karşı koruyucu mu? Virüsü engelliyor mu? BCG aşısı koronavirüse çare olur mu? Tartışmalara yol açan bu araştırmayı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.