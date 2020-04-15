İsmail Saymaz'ın Bakan Koca ve basın çalışanlarını hedef aldığı yalanı elinde patladı! 15.04.2020 14:26

Hükümet karşıtı asılsız haberlerin başını çeken gazetecilerden bir tanesi olan İsmail Saymaz'ın son skandalı, Halk TV canlı yayınında sarf ettiği sözler oldu. Saymaz, gazetecilerin Bilim Kurulu Toplantısının ardından "baskı nedeniyle, korkudan" Bakan Fahrettin Koca'ya özgürce soru soramadığını ve "Süleyman Soylu ile telefonda kavga ettiniz mi?" sorusunu yöneltemediğini iddia etti. Fakat Saymaz'ın iftira ve iddialarının aksine Bakan Koca'ya söz konusu soru yöneltilmiş ve Bakan Koca da yanıtlamıştı. Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine sosyal medyadaki bir çok tepkinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da, "İşte bir “gazetecinin” ibretlik hikayesi..." sözleri ile tepki gösterdi.

Canlı yayında Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca'yı ve basın çalışanlarını hedef alan İsmail Saymaz, "Ülkenin en önemli haber ajansları ve basın kurumları ülkenin konuştuğu soruyu soramadılar. İstifa etmeyi düşündünüz mü? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kavga ettiniz mi? Bu soruları sorardım. Öyle bir korku var ki, öyle bir ceberrut dönemdeyiz ki... Haklı olarak korkuyorlar, soramıyorlar" ifadelerini kullandı.





BAKAN KOCA O SORUYA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

İsmail Saymaz'ın iddialarının aksine Bakan Koca'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışıp istifa kararı aldığı yönündeki iddialar soruldu.

Bakan Koca da, bu soruya, "Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Biz şu dönemde, bütün kabine arkadaşlarımızla birlikte bu salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.



İzlemediği basın toplantısında (belki de izlemiştir) "sorulmadı" dediği sorunun birebir sorulması...



İşte bir "gazetecinin" ibretlik hikayesi...pic.twitter.com/nnNOvTbWgw — ismail cesur (@icesur) April 15, 2020

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI CESUR'DAN VİDEOLU YANIT

İsmail Saymaz'ın sorulamadığını iddia ettiği sorular aslında Bakan Fahrettin Koca'ya sorulmuştu. Bakan Koca da açık yüreklilikle cevap vermişti. İsmail Saymaz'ın sözlerine birçok tepki gelirken, tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da vardı. Cesur, yayınladığı video ile Saymaz'ın yalanını ortaya çıkardı. Cesur videoya, "İzlemediği basın toplantısında (belki de izlemiştir) "sorulmadı" dediği sorunun birebir sorulması... İşte bir "gazetecinin" ibretlik hikayesi..." notunu düştü.