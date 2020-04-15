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Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

15.04.2020 13:15

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İşte 2 teröristin SİHA tarafından vurulma anları...


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Şırnak/Silopi&#39;de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK&#39;lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/NLsH2XOnYo

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020

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