Haberler Video Haber Videoları Van'da karla zorlu mücadele kamerada

Van'da karla zorlu mücadele kamerada

Van'da karla zorlu mücadele kamerada
22.01.2021 09:47
Ana Sayfa 02:57
Karların erimesiyle görüntü...
Ana Sayfa 04:13
Karla zorlu mücadele kamerada
Ana Sayfa 04:59
Türkiye Sincar'a operasyon...
Ana Sayfa 03:28
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 10:58
Kimsesiz Doğan ve Alpaslan...
Ana Sayfa 01:19
Yavaş'ın zammını AK Partili...
Ana Sayfa 00:48
KKTC'de deprem
Ana Sayfa 01:44
Belediye binasının yıkımı...
Ana Sayfa 02:04
Hakim karşısına çıkan Ozan...
Ana Sayfa 00:20
Irak'taki patlama anı kamerada
Ana Sayfa 03:24
Vaniköy Camii'ndeki yangın...
Ana Sayfa 00:42
Akıncı 4. bölüm 2. fragmanı

Van'da, kar yağışı nedeniyle kapanan 261 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Kentte 379 kişilik ekip, 195 araç ile yol açma çalışması yürütüyor.


Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından kapalı olan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Çalışmalar, 379 kişilik ekip ve 195 iş makinesiyle yürütülürken, kapalı olan 136 mahalle ve 125 mezra yolunun açılması için hummalı çalışma yürütülüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca grup mahalle yolunda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Yolları açılan mahallelerde yaşayanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sayesinde kış mevsiminde rahat ulaşım sağladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezinde de 182 kişilik ekiple kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Haber Videoları