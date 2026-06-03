Bursa'da vahşet: Oğlunun gözleri önünde karısını öldürdü!

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 17:44

Bursa'da Vahşet: Koca, Eşini Çocuğunun Yanında Öldürdü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, eşi tarafından 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde defalarca bıçaklanarak katledildi. Olay sonrası evdeki küçük çocuğun ihbarı ekipleri harekete geçirirken, acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Bursa günden güne sarsıcı bir kadın cinayeti haberiyle güne uyandı. Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Zafer G., henüz bilinmeyen bir nedenle 36 yaşındaki eşi Güzde G. ile evde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve şiddete dönüşen tartışma kanlı bitti. Cani koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

10 Yaşındaki Çocuğun İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Gözü dönen koca, eşi Güzde G.'yi 10 yaşındaki oğullarının gözü önünde defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Evde bulunan küçük çocuk ve çığlıkları duyan çevredeki komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır yaralanan Güzde G.'nin kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cani Koca Cinayet Büro Ekiplerince Yakalandı

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin peşine düştü. Cinayet şüphelisi Zafer G., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Yakınları Olay Yerinde Sinir Krizi Geçirdi

Acı haberi alarak Güneştepe Mahallesi'ndeki eve koşan Güzde G.'nin aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde sinir krizi geçiren aile üyelerini, olay yerindeki polis ekipleri ve komşuları güçlükle sakinleştirebildi.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.