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SON DAKİKA: Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi

SON DAKİKA: Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi
22.01.2021 09:49
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Adana'da 2 bin 443 litre sahte...
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SON DAKİKA HABERİ... Adana polisi 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirdi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Havutlu Mahallesinde sahte içki imalathanesi bulunduğunu tespit etti. Polis adrese yaptığı baskında 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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