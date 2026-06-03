Polat ailesine silahlı saldırı: Dilan Polat ''Yardım'' istedi! Koruma Can Polat vefat etti

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 16:15

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması olarak görev yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otelden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU ARTIK"

Yaşananların ardından otel odasında mahsur kalan Dilan Polat, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Büyük panik yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Polat'ın çektiği videolar kısa sürede gündem oldu. Polat paylaşımında, "Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın. Hayatımız zindan oldu artık. Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARINI HESABINDAN KALDIRDI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüleri Dilan Polat daha sonra sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

CAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.