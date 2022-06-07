AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van Muradiye Kuşçu'da saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van Muradiye Kuşçu'da saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Haftanın ikinci gününde yurdun birçok bölgesinde hafif çaplı depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre günün şiddeti 3'ü aşan ilk depremi Akdeniz'de meydana geldi. Saat 02:35'te meydana gelen depremin şiddeti 3.1 olarak ölçüldü.
TOKAT'TA DEPREM
Günün şiddeti 3'ü aşan ikinci depremi ise Tokat'ta meydana geldi. Saat 08:06'da meydana gelen Tokat depreminin şiddeti ise 3.9 olarak belirlendi.
VAN'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak geçti. Depremin merkez üssü Van Tusba olarak açılanırken sarsıntının saat 11:01'de yaşandığı duyuruldu.
Akdeniz ve Tokat'ın yanı sıra Ege Denizi, Balıkesir, Çanakkale, Şanlıurfa, Muğla, Erzurum ve Malatya hafif çaplı depremlerin yaşandığı diğer bölgeler oldular.