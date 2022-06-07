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Van son dakika deprem! Van Muradiye Kuşçu'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Van Erciş SON DEPREMLER

Van son dakika deprem! Van Muradiye Kuşçu'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Van Erciş SON DEPREMLER
07.06.2022 11:16 - Son Güncelleme: 07.06.2022 11:17

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van Muradiye Kuşçu'da saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

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Haftanın ikinci gününde yurdun birçok bölgesinde hafif çaplı depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre günün şiddeti 3'ü aşan ilk depremi Akdeniz'de meydana geldi. Saat 02:35'te meydana gelen depremin şiddeti 3.1 olarak ölçüldü.

TOKAT'TA DEPREM

Günün şiddeti 3'ü aşan ikinci depremi ise Tokat'ta meydana geldi. Saat 08:06'da meydana gelen Tokat depreminin şiddeti ise 3.9 olarak belirlendi.

VAN'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak geçti. Depremin merkez üssü Van Tusba olarak açılanırken sarsıntının saat 11:01'de yaşandığı duyuruldu.

Akdeniz ve Tokat'ın yanı sıra Ege Denizi, Balıkesir, Çanakkale, Şanlıurfa, Muğla, Erzurum ve Malatya hafif çaplı depremlerin yaşandığı diğer bölgeler oldular.

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